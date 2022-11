Üks põhimehi jäi EKRE nimekirjast välja

POLIITIKA POLE LÄBI: Ruuben Kaalep riigikokku ei kandideeri, kuid sõnab, et poliitikat saab teha ka teisiti.

Rahvasaadik Kaalep on EKREs päris kuulus liige. Ta oli 2012. aastal üks EKREga seotud noorteliikumise Sinine Äratus asutajatest. Ta on mõnegi pahanduse ja tegemisega meediasse sattunud. Kui Kaalepil oli umbes kolme aasta eest tüli EKRE Tartu häältemagneti Indrek Särjega, puksiti parteist välja just viimane.