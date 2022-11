1972. aastast on kasutusel olnud liigsekund, mis lisatakse meie ajaarvestusse, et ebatäpsust korrigeerida. Hiljemalt 2035. aastal see ilmselt lõpetatakse ja astronoomiline aeg hakkabki ühe sekundi raames ajavööndite arvestusest kõikuma. Nii otsustati 18. novembril Pariisis Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil, mis haldab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI). Ettepanek on vähemalt järgmisel sajandil mitte ajaarvestust korrigeerida ja lasta kahe ajaarvamise vahel kasvada umbes minutile.