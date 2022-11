SÕJAPÄEVIK (273. päev) | Põhjused, miks Venemaaga veel läbi rääkida ei tohi

Pärast seda, kui Ukraina väed Hersoni tagasi võtsid, räägitakse läänes taaskord vaherahust ja Kremliga kokku leppimisest. Maineka USA mõttekoja Rand teadlased, politoloog Raphael S. Cohen ning erukolonel Gian Gentile juhivad ajakirjas Foreign Policy tähelepanu, et nii on see õigupoolest olnud iga suurema murrangu järel: ukrainlased löövad venelased Kiievi alt tagasi, kommenteerijad räägivad rahust; Donbassis pommitavad venelased ukrainlasi halastamatult, poliitikud tahavad kiiret rahu, et ei läheks hullemaks; ukrainlased annavad Harkivis okupantidele peksa, eksperdid jutustavad, et nüüd on küll hea hetk vaherahu sõlmida.