Lagese kogudus palvetab katuserahast ilma jäämise nimel

Pastor Tarvet Tamme sõnul ei oska selle väikese alevi kogudus enam midagi ette võtta poliitikutega, kes neid rahaga loobivad. „Oleme neile öelnud, et meie kiriku katus on ju tegelikult korras. Vahetasime alles üle-eelmisel aastal ära. Tegime aia korda ja lõime ruumidesse pisikese lipumuuseumi, meil pole rohkem vaja,“ selgitas pastor.

„Kuna eelmiste aastate raha muudkui koguneb, oleme asunud kõik koos pühapäeviti palvetama, et järgmisel aastal jääks katuseraha meil saamata. Me ei suuda seda raha ära kasutada. Poliitikud vist hoiavad meid seetõttu nii hoolega, et millegipärast arvavad, et kirikus käival inimesel on valimiskasti ääres tavapärase ühe asemel kümme häält,“ selgitas Tarvet.