SÕJAPÄEVIK (276. päev) | Hiina vaikival toetusel Venemaale on ilmselt üks punane joon

President Volodõmõr Zelenskõi kritiseeris eileõhtuses telepöördumises läbi lillede Kiievi linnapead Vitali Klõtškod. Zelenskõi sõnul on õnnestunud elektrivarustuseta inimeste hulka alates kolmapäevast vähendada umbes poole võrra, kuid ta avaldas arvamust, et ametnikud pole teinud piisavalt, tagamaks Vene raketirünnakutes kannatada saanud Ukraina asulate elanike heaolu. Eraldi mainis ta Kiievit, sest pealinnas pole üles seatud piisavalt nn surematuspunkte, kus inimestele on tagatud elekter, toasoe, toit ja internetiühendus.