Isamaa nõuab rangeid keeleseadusi. Parvel Pruunsilla Bigbank juba praktiseerib ettevõttes uut keelepoliitikat

Pruunsild sõnab Ekspressile, et säärase keelepoliitika loomiseks saadi inspiratsiooni Concise Systems OÜ juhatuse liikmelt Markko Abelilt. Nimelt pakub too tarkvarafirma välismaalastest töötajaile eesti keele õpet juba aastaid. „Ta on välismaalastele eesti keele õpetamise võtnud oma südameasjaks,“ selgitab Pruunsild.