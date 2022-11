Ekspressi juhtkiri: Nursipalus on veel võimalik luua uus lahendus, kuidas korvata kohalike kaotust. Teeme seda

Kohalike inimeste reaktsioon „julgeolek/rohepööre/töökohad/majandus on oluline, aga…“ on nii tuttav ükskõik millisest juhtumist, kus arendus põrkub kohalike vastuseisule. Märkimisväärne on, et algatusele „Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!“ on allkirja andnud üle 4000 inimese. Võib arvata, et päris suur hulk neist jälgib seda kaastundega kõrvalt, kuigi pole otseselt piirkonnaga seotud. Miks nad seda siis teevad? Kas nad tunnevad äkki, et riik teeb inimestele liiga?