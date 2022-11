SÕJAPÄEVIK (279. päev) | Ukraina valmistub, paratamatu on tulemas

Eilsest on juba avalikult teada, et pommitajaid sätitakse valmis. Engeli lennuväljale Saratovi oblastis on rivistatud Venemaa Tu-95 ja Tu-160 strateegilised pommitajad. Satelliidifotodelt on neid seal kokku loetud paarikümne ringis. Need lennukid lasevad lendu Kh-101 ja Kh-555 tüüpi rakette, mida on Venemaa kasutanud ka oma varasemates rünnakutes. Mustal merel on laevad samuti raketišahtid täis laadinud, eeldatavasti Kalibr-tüüpi rakette.