DJ Taavi Pern on üks parimaid asju, mis Eesti muusikaga viimase viie aasta jooksul juhtunud on

Kohalikud turvamehed on sellest loomulikult häiritud. „Tulevad viimasel minutil kohale, mõni pole isegi ette teatanud ja ei arvesta kontserdi algusajaga. Saabuvad viimasel minutil. Aga meil on oma protseduurid, tuleb läbi metallidetektori kõndida, jope viisakalt garderoobi jätta. Nad arvavad kõik, et nemad on selle peo VIPid,“ on kohalik G4S turvatädi pahane.