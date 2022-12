Ekspressi päkapikud käivad: sussi sai täis Kohtla-Järve linnapea Virve Linder, tühja sussiga jäi keskkonnaminister

Sellist linnapead oli Kohtla-Järvele hädasti vaja. On juba kiitnud Narva linnapea Katri Raik ja kiidavad ka Ekspressi päkapikud : julge pealehakkamine on pool võitu!

Saates „Hommik Anuga“ kutsus Virve Linder üles: kui Eestimaal on inimesi, kes on valmis võtma vastu väga suuri väljakutseid ja tahavad panustada Kohtla-Järve linna arengusse, siis saatku talle oma CV ja sooviavaldus.

Keskkonnaminister Madis Kallas (SDE) tegi nimelt valitsusele ettepaneku kaaluda saartel ehituskeeluvööndi vähendamist. See tähendab, et see pole mitte 200 meetrit mere piirist, vaid 100. Põhjenduseks tõi ta, et praegu kehtiv seadus ei käsitle Eesti saari Mandri-Eesti rannikualadega võrdselt (mandril on ehituskeeluvöönd rannikul 100 meetrit, saartel 200).