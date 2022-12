Aasta algul kohatu käitumise pärast advokatuurist välja visatud Robert Sarv (35) on leidnud uue äriniši. Ta vaidlustab halduskohtus advokatuuri aukohtu otsuseid. Sarve klientideks on inimesed, kes on aukohtule advokaatide peale kaevanud ega ole saanud sealt soovitud otsust.