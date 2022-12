Lembit Ulfsaki elulooraamatust: kui antaks valida tähistaeva ja teise vaatuse vahel...

Kirjanikuna on Eero Epneril hüpnotiseeriv ja veendunud omastiil. Just nõnda, ühe sõnana, sest Epner on oma stiili kultiveerinud omastiiliks. See on ka põhjus, miks söandan vastu kajada tema raamatule „Lembit Ulfsak“. Olles ise teatriraamatuid kirjutanud, tundub teiste loomingu vaagimine küsitav, kui mitte ebaeetiline. Sest lugedes sibab mu sees ringi kiusakas „ülekirjutaja“; samaaegu seirab ja õiendab skeptiline ja kirglik teatriloolane. Aga Eero Epner on niivõrd ennastkehtestava, kõigutamatu isikupäraga autor, et ülekirjutaja paneb heaga plehku. Teatriloolane mitte, tema jääb.