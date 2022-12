SÕJAPÄEVIK (289. päev) | Vene väejuht Surovikin tegutseb eelkäijatest tõhusamalt. Ukraina jaoks on see halb uudis

Kuigi jutud liitlasriikide sõjaladude kiirest tühjenemisest on viimastel nädalatel sagenenud, pole praegu abi katkemist Ukrainale näha. USA valmistab ette järgmist sõjalise abi paketti 275 miljoni dollari väärtuses. Abi hulgas on 80 000 ühikut suurtükimoona, teadmata arv ühikuid HIMARSi moona, generaatoreid, Humvee maastureid, drooni- ja õhutõrjesüsteeme ning muud lahingvarustust. Summa mõttes on seekordne pakett väiksem kui eelmised. Kokku on USA andnud Ukrainale alates 24. veebruarist 19,3 miljardi dollari eest relvastust ja muud varustust.