Tallinna ärimees pandi Vene-vastaste sanktsioonide alla

Too finantsoperatsioonidele pühendunud ettevõte on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksi kuuluva Milandriga, mis tegeleb mikroskeemide ja muu elektroonika väljatöötamise ja valmistamisega.

Varasemast on sanktsioonide all Eestiga seotud digirahaettevõtted Garantex Europe, Izibits ja Chatex, aga ka punaokupatsiooni aegse liidri Karl Vaino poeg Anton Vaino, kes sündis Tallinnas, kuid on Venemaa kodanik ja töötab Kremli võimustruktuuris väga kõrgel kohal: presidendi administratsiooni juhina.