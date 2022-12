SÕJAPÄEVIK (298. päev) | Diktaator, kes tegi vea: Ukraina visadus üllatas Putinit

Vastupidi sellele, mida Kreml avalikkuses tunnistab, on Putin juba sissetungi esimestest kuudest alates eravestlustes tõdenud, et sõda pole Venemaa jaoks kulgenud plaanipäraselt. Nii väidab New York Times. Laupäeval avaldatud interaktiivses loos – soe lugemissoovitus – võtab ajaleht üksipulgi lahti, kuidas mõned päevad kestma pidanud edukast erioperatsioonist sai katastroofiline läbikukkumine, mille mõju saab Venemaa tunda veel pikki aastaid.