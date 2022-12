Ekspressi päkapikud liikvel

false

Justiitsminister kukkus sotsiaalmeedias SA Liberaalne Kodanik (SALK) juhi Tarmo Jüristo postituse all lobisema. SALKi andmed kinnitasid taas, kui suur on palgalõhe meeste ja naiste vahel. „Meeste järele on tööturul suurem nõudlus kui naiste järele, seetõttu on hind kõrgem,“ põhjendas Lea Danilson-Järg ja märkis, et talle on siin seisukoha kujundamisel abiks majanduse baasteadmised.