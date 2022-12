TAHAKS HEAD UUT AASTAT, AGA... Rasmus Kattai räägib, et hindade kasvamise kõrval on elanike säästud hakanud kahanema ja see annab varsti tunda tarbimise kasvu aeglustumises. Ettevõtete kasumid kasvasid veel kolmandaski kvartalis, kuid seegi trend ei pruugi enam jätkuda.

FOTO: Tiit Blaat | Delfi Meedia