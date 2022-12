Hea Emmanuel: ainus julgeolekugarantii on laienev NATO

Peab see sõltuvussuhe kestma igavesest ajast igaveseni? Et siinpoolses Euroopas on poolused Berliin-Moskva ning kõik, mis jääb selle vahele, sõltub nende kahe omavahelistest kokkulepetest? Euroopat raputanud suured sõjad räägivad teist juttu.