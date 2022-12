Bahmut on kui mikromudel Ukrainas toimuvast kurnamissõjast. Lahingud, mida saab nii sisult kui vormilt võrrelda pigem Somme’iga. See on hakklihamasin, kuhu venelased saadavad Wagneri sõjamehi – peamiselt surema. Kuuldavasti jätab sinna iga päev elu sadakond meest.