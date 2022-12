SÕJAPÄEVIK (304. päev) | Pilk ajalukku. Eesti sõjameeste jõulud Ukraina rindel

24. detsember 1943

Läksin Pilveti juurde kaevikusse, kuulatasime ööhääli rindel ja vestsime tasa juttu eelolevast jõuluõhtust. „Tead, ma ei olegi (???) jõuluõhtutel nii melanhoolses tujus“ ütlen mina. „Kui mõtled sellele, et seisad ja valvad siin kaevikus seepärast, et keegi ei saaks tulla segama meie kodumaal nende tuhandete säravsilmaliste laste jõulurõõmu, siis on see üldine jõuluõnn, mis südames (???) ja meie oleme tollest jõulumüsteeriumist juba väljakasvanud“ ning Pilvet vastab samagi. Mu halvimad jõulud olid 1940. aastal. Olin Punaarmees ja too õhtu oli lihtsalt masendav ja meeleheitlik. Kogu elul ei olnud mingit mõtet ja sihti. Sa lamasid nagu kägistatud konn bolševiku rusikas ...