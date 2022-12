Harju Maakohus otsustas, et Clyde Kull on salastatud välisteabe käitlemise nõudeid rikkunud kahest kapo poolt väärteo vääriliseks peetud episoodist ühes. Tegemist on seni avalikkuse jaoks teadmata episoodiga, mis puudutab Pariisist leitud dokumente.