SÕJAPÄEVIK (302. päev) | Wagner kulutab Ukrainas sõdimisele 100 miljonit kuus ja kasvatab mõjuvõimu

Ameerika ajalehed peavad Zelenskõi kolmapäevast külaskäiku Washingtoni suhteliselt edukaks. CNNi välisteemade kolumnist Frida Ghitis usub, et Zelenskõil õnnestus oma kõnega veenda kolme kuulajaskonda: ameeriklasi ja nende juhte, et nad jätkaksid Ukraina toetamist; ukrainlasi, et on põhjust püsida lootusrikka, aga ka kohanemisvõimelisena; ja Putinit, et Ukraina ei kavatse alla anda.