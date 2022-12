Igor Rõtov. Mees, kes jõudis õigel hetkel järeldusele, et temast ei saa maailmameistrit

Igor Rõtov (59), käes tass musta kohviga, istub Äripäeva koosolekuruumi laua taga. Tema ees laual lebab roosa ajaleht. Viimane paberile trükitud Äripäev. „Me just Meelisega (Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel – EE) arutasime, kas on kurb ka. Peaks ütlema, et on. Aga kui ausalt ütlen, siis ei ole. Me selle otsuse – jätta Äripäev ilmuma üksnes veebi – tegime juba septembrikuus.“