Sünnitajate käsi ei tohi enam raudu panna

Eelnõu seletuskirjas seisab ka soovitus, et kinnipeetavate rasedate käsi tohib - näiteks haiglasse uuringutele viimisel – raudu panna vaid „äärmisel juhul, näiteks kui kinnipeetav on füüsiliselt agressiivne“.

Vanglateenistuse avalike suhete osakonna nõunik Liis Lumiste selgitas, et juba mõnda aega on vanglates „rakendatud põhimõtet, et kui ohutase on madal, viiakse kinnipeetavaid rasedaid protseduuridele käeraudadeta, sünnitama on alati viidud käeraudadeta“.