Jüri Ratas on meie oma Chuck Norris?

Chuck Norrise anekdoodid on naerutanud kogu maailma, Eestis on Norrise naljad saanud väga tõsiseltvõetava konkurendi. Eesti Ekspressi huumorilisa Kranaat on sellel aastal konkurentsitult kõige rohkem anekdoote avaldanud Jüri Ratasest.

Endine peaminister Jüri Ratas on persoon, kes oma tegudega ja olekuga on 2022. aastal kõige rohkem inspireerinud Kranaadi toimetust. Umbes veerandis kogu aasta Ekspressi nädala anekdootides on peategelaseks just Jüri Ratas, kes on olnud äärmiselt tegus mees. Peaministriametita algas Jüri isiklik eriolukord, sest selles ametis tuli pidevalt koos Helmedega tordiga maiustada, aga kogutud lisakilod sai Eesti rahva silme all televisioonis sensuaalsete ja seksapiilist nõretavate eeskavadega maha tantsitud. Silmapaistev pole mitte ainult Jüri kaalulangus, vaid saime ka teada, milline tantsulõvi Jüri tegelikult on.