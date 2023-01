Hirv ja Gammer mõisteti maffiasüüdistuses õigeks, kuid jäävad maksukuritegude eest vangi

Hubert Hirv oli väga jõukas ettevõtja, kui keskkriminaalpolitsei ta veebruaris 2018 ootamatult vahistas. K-komando maskides eriüksus rebis viiekümnendates eluaastates mehe luksusliku Bentley rooli tagant asfaldile ja pani käed raudu. Kohus võttis Hirve kui arvatava kuritegeliku ühenduse juhi vahi all. Sellest ajast on Hirv vahi all viibinud. Kohus pole pidanud välja pakutud 200 000 eurost kautsjonit piisavaks, sest kartis tema võimalikku pakkuminekut.

Kohtuotsuse ette lugemiseks planeeris kohus neli tundi. Pika istungi põhjus on ilmselt see, et kogu jutt tuleb tõlkida ka vene keelde, sest see on osa kohtualuste emakeel.