Ilmar Raag läheb poliitikasse: „Eneseirooniata sellisesse erakonda ei astu“

Aga mispärast? Mis teil nüüd juhtus, et ei saanud sellest otsusest 54aastasena üle ega ümber?

Umbes kakskümmend aastat tagasi käidi mulle peale, et tee ja osale. Aasta-kaks tagasi sain aru, et see, mis ma igapäevaselt teen, on niikuinii poliitika. Olen pidevalt osalenud sõltumatu eksperdi positsioonilt, mis on hästi mugav. Peamine murdepunkt tuli mul vestlusest [Parempoolsete juhi] Lavly Perlinguga, keda tean juba ammusest ajast. Ta ütles, et mida sa kritiseerid ja virised, kui sa ise ei tee midagi, et neid asju parandada.