Ansip: Kremli telekanaleid edastada on nagu koonduslaagrile gaasi müüa

No selle kohta tuleb öelda, et parem pool muna kui tühi koor – üheksandas paketis on siiski mõned vene kanalid sees. Loodan, et Euroopa meediavabaduse seaduses, mille koostamises osalen, keelatakse EL-is registreeritud ettevõtetel vaenu ja genotsiidi õhutamine ning sõjapropaganda. Nad ei tohiks seda levitada ka väljaspool EL-i territooriumi.