SÕJAPÄEVIK (321. päev) | Mis on saanud tulevallist? Vene suurtükid pauguvad Ukrainas järjest vähem

Kui palju täpselt, selles on hinnangud erinevad. USA spetsialistid näevad, et mürskude hulk on kukkunud umbes 20 000-lt päevas 5000-le. Ukraina spetsialistid hindavad jällegi, et arv on kukkunud 60 000 pealt 20 000 peale. Hiiglaslikud erinevused, ent trend on mõlemal hinnangul sama. Võrdluseks – Ukraina on pidanud sõja algusest peale olema kokkuhoidlik ning nemad kasutavad päevas umbes 4000–7000 mürsku.