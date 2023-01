SÕJAPÄEVIK (325. päev) | Sõja nimel hingava Venemaa murdmiseks vajab Ukraina palju rohkem abi. Kas liitlastel jagub tahet?

Samas väidab Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW), et tänahommikuse seisuga on Ukraina väed Soledarist taandumas. Pole kahtlust, et Soledaris on olukord väga keeruline. Linna lähedal viibivad AFP ajakirjanikud kirjeldasid, kuidas meedikud jäisel maanteel lahingutsoonist saabuvaid Ukraina sõdureid ootavad. Tee äärde on visatud laipadelt eemaldatud kuulivestid, verised kiivrid ja vormiriietuse jäänused.