SÕJAPÄEVIK (326. päev) | Sõda on ilmselt uues faasis: Soledar tähistab verise kurnamissõja algust

Aga miks õigupoolest raevuga? See, mida praegu näeme, on tõenäoliselt sõja jõudmine järgmisesse faasi. See on nüüd ilmselgelt kurnamissõda. Eesmärgiks pole läbimurded, maa-alade hõivamised, vallutatud linnad. Eesmärgiks on tappa nii palju vastase mehi ja hävitada tema tehnikat kui võimalik. Võidu võtmeks on vastase armee hävitamine. Praegu üritatakse seda Donbassi aladel. Miks seal? Raudteede võrgu olemasolu tõttu.