Vandeadvokaat Keres rääkis kohtus, kuidas Eesti prokuratuur jänkidele poeb

ÄRGEM TANTSIGEM VÕÕRA PILLI JÄRGI! Vandeadvokaat Paul Keres (vasakul) ütleb, et kui ameeriklased ei ole selgitanud, miks peab tema klient Sergei Potapenko vahi all viibima, siis peab seda kontrollima Eesti kohus.

Kui Eesti soovis Ameerika Ühendriikidelt, et sealne valitsus annaks Eestile välja kunagi Tallinna lennusadama maa-ala ärastanud Aleksander Rotko, ei võtnud Florida osariigis asuva Jacksonville’i kohus teda isegi mitte vahi alla. Seda hoolimata asjaolust, et Eestis oli antud välja Rotko vahistamise määrus, sest ta hoidis kohtupidamisest kõrvale. Florida kohus otsustas, et piisab kautsjoni maksmisest.