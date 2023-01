Mart Mikk: Estonia teatrile tuleb teha juurdeehitus. Uue maja kuhugi mujale ehitamine on ebamõistlik

Viimastel päevadel on elavnenud puntratants Rahvusooperi juurdeehituse ümber. Loodan südamest, et see ei ole vähimalgi määral seotud peatsete valimistega ning tallinlased on piisavalt nutikad, et saavad aru: ajakirjandusse lekitatud piltidel ei ole mingit pistmist laienduse lõpliku väljanägemisega. Rahvusvahelisele arhitektuurikonkursile peab eelnema detailplaneering ning selleks on tarvis planeeritava hoone mahtu pildi peale paigutada, kasutatagu selleks siis kellegi poolt pahatahtlikult punaseks võõbatud kuubikuid või triibulise, ruudulise või kasvõi täpilise fassaadiga mahueskiise.