SÕJAPÄEVIK (333. päev) | Kas Macronil õnnestub Scholzile aru pähe panna?

Saksamaa kantsler Olaf Scholz reisis täna Pariisi külla oma ametivennale Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile. Tähistatakse kahe riigi vahelise Elysée sõprusleppe 60. aastapäeva. Mõlemale riigijuhile on pärast sõja lahvatamist Ukrainas tehtud üsna palju etteheiteid – et nad on Venemaaga ja Vladimir Putiniga suheldes liiga naiivsed, liiga järeleandlikud, liiga arglikud.