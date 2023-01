Poliitik, kes tõstis valetamislati uutesse kõrgustesse: George Santose viis jaburat luiskelugu

Mingist tagasiastumisest – tühipalja asjaolu tõttu, et ta on kogu oma elukäigu kokku valetanud – ei taha Santos kuuldagi. Sama vähe tahab sellest kuulda Vabariiklik Partei, kelle enamus esindajatekojas on nii napp, et üheainsagi hääle kadumine annaks tunda.