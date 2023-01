Tallinna üks koledamaid maju läks lammutamisele

Kirjutasime, et „Põhja puiestee porises nurgakeses võiks olla väga armas maja. Kahjuks on hoone originaalne laudis koledast materjalist plaadiga kinni löödud. Ja et maja paistaks veel nukram, on kuidagi õnnestunud leida need plaadidki erinevat tooni pruunid. Majal on kena siseõu, kuhu võiks kõrvalmajas õppivatele Eesti Kunstiakadeemia tudengitele kerkida näiteks mõni prantsuspärane kohvik.“