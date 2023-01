SÕJAPÄEVIK (335. päev) | Mis maksab Ukrainas muna? Mida teevad õhutõrjesüsteemid Moskva katustel? Kopteriõnnetuse põhjustest

Ukraina koos Ida-Euroopa ja USAga ootab endiselt, milline on Saksamaa lõplik otsus Ukrainale Leopardi tankide andmise kohta. Kaitseminister Boris Pistorius kinnitas telekanalile ZDF, et vastutus selles küsimuses on kantsler Olaf Scholzi õlul – temal on vaid ülesanne otsuseks valmis olla. Sakslaste kõhklusi pannakse tähele ka Moskvas. Täna hoiatas Putini kõneisik Dmitri Peskov, et kui Berliin kavatseb tankide loovutamisele õnnistuse anda, halvenevad Saksamaa ja Venemaa suhted veelgi.