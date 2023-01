Eesti rahapesu tõkestamise süsteem pääses hallist nimekirjast

„Läti on olnud halli nimekirja lävel. Malta sai sealt välja viimasel hetkel, kuid sinna läheb väga suure tõenäosusega Bulgaaria ja seal on Gibraltar… Aga meil läks hästi ja oleme pangakaasuste järgselt pööranud uue lehekülje,“ ütles Mäeker. „Meie ülesanne ja võimalus oli näidata, et mida ja millal me teinud oleme. See ei ole ainult järelevalve küsimus. See on küsimus, kuidas me kriminaalmenetlust rakendame, kuidas kurjategijatega vara konfiskeerime, kui pikaks ajaks neid vangi mõistame ja nii edasi.“