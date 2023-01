SÕJAPÄEVIK (337. päev) | Lääne hävitajad? Ukrainlased võtsid ette juba järgmise „punase joone“

Võib mõista, miks ukrainlastel muud üle ei jää, sest nad on juba korduvalt kogenud, kuidas lääneriikide tõmmatud relvaabiga seotud punased jooned nihkuvad, aga liiga aeglaselt. Parem siis juba kohe pärast eelmise tabu murdmist uue põrmustamisega pihta hakata.

Nii juhtus ka otsekohe pärast USA ja Saksamaa teadet, et suurriigid annavad Ukrainale vastavalt Abramsi ja Leopard 2 tanke, kuigi varem olid öelnud, et seda ei juhtu.

Bundestagis, kus Saksa kantsler Olaf Scholz eile Leopardide andmisest teada andis, ütles ta ühtlasi: „Tegin juba varakult selgeks, et hävituslennukite saatmisest me ei räägi. Kordan seda ka praegu.“ Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba säutsus mõni tund hiljem, kui oli tänanud Poola presidenti nende saadetavate Leopardide eest: „Nüüd on meil uued ülesanded: lääne hävituslennukid, sanktsioonid ja rahuplaani elluviimine.“

Tuleb märkida, et esimest korda küsis Ukraina hävitajaid juba vahetult pärast lauspealetungi algust, nagu ka kõike muud. Kuna kõik senised suurt rahvusvahelist tähelepanu pälvinud abipalved on lõppenud Ukraina tahtmise saamisega, pole neil mingit loogilist põhjust järele anda. Seda enam et üks riik on juba väljendanud oma avatust lennukeid anda. Hollandi välisminister Wopke Hoekstra ütles juba möödunud nädalal Hollandi parlamendis, et nende käsutuses olevate F-16 hävitajate andmine ei ole tabu.

Balti „pahad poisid“ tegutsevad taas

Politico tänases põhjalikus loos tuuakse esile, et peale Ukraina enda tegelevad jõulisema lennukiagitatsiooniga ka „pistrikest“ (ingl hawkish) Balti riigid, kes oma pealekäimisega hiljuti Saksamaad pahandasid. „Hävitajad oleks loogiline järgmine samm,“ öelnud väljaandele „ühe Euroopa põhjaosa riigi“ diplomaat. Kõnealune diplomaat teadvat ka, et Washington on Kiievile öelnud, et praegu ei ole lennukite andmine teemaks. „Seal on punane joon, aga eelmisel suvel oli punane joon mitmikraketiheitja HIMARS juures ja see liikus. Siis oli see tankide juures ja liikumas on seegi.“