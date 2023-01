SÕJAPÄEVIK (339. päev) | Ülemjuhataja Gerassimov upub pisiasjadesse. Venemaa kasutab esimese maailmasõja aegset taktikat

„See on nagu televisiooni tõsielusari,“ ütles asekaitseminister Colin H. Kahl. „Ja minu meelest on see märk selle kohta, et venelased ei ole ikka selgusele jõudnud, kuidas nad kavatsevad võitlust juhtida. Ma arvan, et vene komandöride seas valitseb tõsine segadus.“