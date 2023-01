SÕJAPÄEVIK (341. päev) | Venemaa suurlinn Putini külaskäigu eel: kaubandus pandi seisma, inimesed saadeti puhkusele

Veoautod ei tohi ligi nädalaks linna läbida, ohtlikud veosed on keelatud, mõned rongiliinid on peatatud ja avaliku sektori töötajad on paariks päevaks puhkusele saadetud. Just nõnda turvaliseks on tehtud rohkem kui miljoni elanikuga Venemaa linn Volgograd, sest külla oodatakse riigipead Vladimir Putinit.