SÕJAPÄEVIK (345. päev) | Venelaste hirmule Lääne tankide ees järgneb lennukihirm

Reedene päev tõi kinnitust, et lisaks kaasaegsetele Leopard 2 tankidele, mille üleandmine Ukrainale on juba varem heaks kiidetud, saadab Saksamaa ka mõnevõrra vanemaid Leopard 1 tanke. Saksa valitsuse kõneisik Steffen Hebestreit kinnitas pressikonverentsil Berliinis, et Leopard 1 tankid on saanud riigilt ekspordilitsentsi. Infot selle kohta, mitmest tankist on jutt ja milline on nende üleandmise ajakava, ta ei lisanud (Bloomberg).