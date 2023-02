Kuulujutu tasandil – kuid sarnast juttu on rääkinud mitu nädalat ka ukrainlased – liigub infot, et venelased plaanivad järgmise kahe nädala jooksul uut suurt pealtungi Tšernihivi ja Sumõ oblastis, see on Kirde-Ukrainas. Vene väed taandusid sealt kevadel.