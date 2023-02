INTERVJUU | Vene-ekspert Kadri Liik: võimalik, et kui Putin lahkuks, võiksime näha midagi sarnast nagu pärast Stalini surma

Vene-ekspert Kadri Liik selgitab intervjuus Eesti Ekspressile, et isegi Ukraina sõda suureks veaks pidavad venelased ei näe olukorrast väljapääsu. „Venelastele võib mõista anda, et sõda võib olla ellujäämisküsimus Putini jaoks, aga see ei pea olema ellujäämisküsimus Venemaale.“