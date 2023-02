SÕJAPÄEVIK (348. päev) | Üllatuskülaline Euroopa Ülemkogul? Brüssel ootab president Zelenskõid

„Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ühendus meiega ja see oli väga dramaatiline. Ta oli kuskil varjendis ja ütles, et ümberringi pommitatakse. Ta rääkis, et Putin on lubanud tema pea järele tulla ja võib-olla on see viimane kord, kui teiega räägin,“ kirjeldas peaminister Kaja Kallas riigipea esinemist ajal, kui läänemaailmas valitses õud Kiievi võimaliku vallutamise pärast. Hiljem nimetas Kallas seda hetke südantlõhestavaks.