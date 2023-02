Suurärimehe nooremad lapsed on testamendis sees

„On otsene vale, et Priit Piilmann jättis oma väiksemad lapsed varata,“ märkis Ekspressi eelmise nädala loo peale saadetud vastulauses vandeadvokaat Jaanus Mody, kes esindab peret. „Priit Piilmann pärandas kogu oma vara notariseeritud testamendis mõttelistes osades oma abikaasale ja lastele, sealhulgas artiklis viidatud alaealistele lastele. Mõlemale alaealisele lapsele on pärandatud testamendiga see osa Priit Piilmanni varast, millele neil on ka seaduse järgi õigus (ehk sundosa). Selguse mõttes kordan: testamendiga pärandas Priit Piilmann oma vara mõtteliste osade järgi oma abikaasale ja kõikidele oma lastele, nii täiskasvanud kui alaealistele lastele, nimeliselt, konkreetsete osade kaupa. Ka on täielikult eiratud varem ajakirjanduseski avaldatut, et Priit Piilmann andis ka enne oma surma oma alaealistele lastele ja nende emale märkimisväärse vara. Kokkuvõttes on Triin Tuula huve esindav advokaat otsustanud avalikkusele esitada nende laste kohtlemisest äärmiselt halvustava ning väära pildi.“