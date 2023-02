SÕJAPÄEVIK (349. päev) | Venemaa muutis seadust: nüüd saab ka ajateenijad sõtta saata. Sergei Lavrovist sai Malis „komandör“

Ukrainlased ütlevad, et Vene väed püüavad idarindel viiest eri kohast massiga läbi suruda. Ameeriklaste hinnangul on selline ohvriterohke strateegia viimastel nädalatel venelastele edu toonud. Britid arvavad, et Venemaal on nüüdseks kindlasti moonast ja manööverüksustest puudu, et minna õnnestunud pealetungile. Venelased ütlevad, et nende rünnakud on edukad ja kõik Läänest saadetud relvad on hävitatud.