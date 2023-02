SÕJAPÄEVIK (350. päev) | Sõnum ei jõudnud kohale? Siis loe mu kiivrilt

SÕNUMIGA KIIVER: „Meil on vabadus, andke meile tiivad, et seda kaitsta“.

Samal ajal, kui osa eksperte ootab Venemaa uut suurt pealetungi Ukrainas ja teine osa peab seda juba alanuks, teeb Ukraina president topeltvisiiti Londonisse ja Brüsselisse. Visiidid ei ole aga vaid viisakus, need on sõnumid. Teiste hulgas neile liidritele, kes seni on pidanud ise Zelenskõi juurde sõitma.