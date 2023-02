SÕJAPÄEVIK (351. päev) | Enne sõda hindas lääs venelasi üle. Nüüd võib ta neid alahinnata

Oma kõnes tänas Zelenskõi Euroopat relvade, laskemoona, kütuse ja kõige muu eest, „mida me selles julmas sõjas vajame“. Kui kohtumistel Prantsuse riigipea Emmanuel Macroni ja Saksa kantsleri Olaf Sholziga oli eelkõige fookuses sõjalise abi jätkumine – mõlemad seda ka lubasid –, siis Brüsselis püüdis Zelenskõi leida ilmselt toetust Ukraina kiiremale liitumisele Euroopa Liiduga. „Olen siin, et kaitsta oma rahva teed koju,“ kinnitas Zelenskõi Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes. „See on meie Euroopa, need on meie reeglid, see on meie kodutee.“