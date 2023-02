KRANAAT | Tallinna lahendus trammiliinide sulgemise ajaks: sammukogumisvõistlus kogu linnale!

Ilmselgelt ei ole linnavalitsus asja niisama jätnud ning trammide sulgemise ajal peab inimestele pakkuma alternatiive. Spordi eest vastutav abilinnapea Vadim Belobrovtsev pakkus, et rohepealinna aastale kohaselt võiks inimesi ärgitada jala kõndima. Seetõttu on ta ka valmis korraldama trammide seisaku ajaks ülelinnalise sammuvõistluse, kuhu kõik elanikud saavad ennast aegsasti linna veebiportaalis või linnaosavalitsuses kirja panna. Andrei Korobeinik on igatahes juba loenduri käima pannud ja teeb päevas keskmiselt 20 000 sammu.